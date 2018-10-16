لجنة التحقيق في البصرة: عناصر مندسة أطلقت النار على المتظاهرين

تداولت وسائل اعلام عراقية تقريرا نسبته إلى اللجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن نتائج التحقيقات حول احداث محافظة البصرة في سبتمبر الماضي



حيث نفى التقرير استخدام القوة النارية من قبل الاجهزة الامنية وان الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان نتيجة اطلاق النار من قبل عناصر مندسة، حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء كما كانت هناك اصابات عديدة في صفوف القوات الأمنية.



وثبت التقرير عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح اضافة لبطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الأمر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة.



كما اشار إلى تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من افراد الشرطة المحلية في البصرة و ترك واجباتهم موضحا أن العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة.



وأكد التقرير غياب دور المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدم ابدائهم المساعدة في معالجة الازمة، الى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ والقيادات الامنية وضعف الجانب الاستخباري.