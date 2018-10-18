العراق.. الحكومة الجديدة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الأربعاء إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.



وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر.



وقال مكتب عبد المهدي في بيان على فيسبوك وتويتر "رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ... ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم، ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقاً".



ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذي أطاح بصدام حسين عام 2013، يتقلد رئاسة العراق كردي ورئاسة الوزراء شيعي ورئاسة البرلمان سني.



ويواجه عبد المهدي، الذي سبق أن شغل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط والمالية، مهام إعادة بناء كثير من مناطق البلاد بعد الحرب مع تنظيم داعش، ومعالجة التوتر العرقي والطائفي وموازنة العلاقات الخارجية مع حليفي العراق الكبيرين: إيران وعدوها اللدود الولايات المتحدة.