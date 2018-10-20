العراق.. أنباء عن تشكيلة حكومية من 15 وزارة

مع اقتراب تقديم رئيسِ الوزراء العراقي المكلف تقديم تشكيلته الحكومية، أفاد مصدر عراقي أن عادل عبد المهدي سيعرض خمسة عشر حقيبة وزارية على مجلس النواب للتصويت عليها، وأضاف المصدرأن الكابينة الوزارية ستقسم إلى إثنتى عشرة حقيبة للمكون الشيعي وستة للمكون السني وثلاثة للمكون الكردي وواحدة للأقليات وعلى الأرجح إلى المكون المسيحي.

وأضافت مصادر "السومرية نيوز" أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط للمشاركة بالحكومة منحه وزارة سيادية إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.

بالمقابل.. قال عضو الوفد المفاوض عن تحالف الإصلاح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فادي الشمري إن رئيس الوزراء المكلف حسم عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها تحالفا الإصلاح والبناء



وبحسب المصدر ذاته فإن التحالفين سيتقاسمان ثماني عشرة حقيبة وزارية مناصفة لافتا إلى أن الاتفاق جرى على إعطاء المكون السني ست وزارات.



هذا ويتمسك هذا المكون في تحالف البناء وفق المتحدث بمسألة طرح خمسة مرشحين لكل وزارة أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وإعطائه حرية اختيار الأنسب منهم للتشكيلة الحكومية.



وفيما يتعلق بحصة الأكراد فإنهم سيحصلون على ثلاث وزارات فقط كما يفرضه الاستحقاق الانتخابي.



ويتمسك عبد المهدي بأن تكون الشخصيات المطروحة عليه لم يسبق لها المشاركة في الحكومات السابقة.



هذا وتنتهي المهلة الدستورية الممنوحة لعبد المهدي تقديم حكومته المقبلة إلى مجلس النواب الأربعاء المقبل.