العراق.. المالكي يقدم اقتراحات لإعادة بناء حزب الدعوة

قدم الأمين العام لحزب الدعوة العراقي نوري المالكي اقتراحات لإعادة بناء الحزب عبر استقطاب الأعضاء المنقطعين والاستعداد للانتخابات العامة في العام 2022



واعترف المالكي بالخسائر السياسية التي تلقاها حزبه في الانتخابات الأخيرة وخسارته منصب رئيس الوزراء بعد انقسام الحزب إلى فريقين الأول يقوده ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والثاني يقوده ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي الذي جدد قبل يومين تمسكه بمشروع الائتلاف وعدم الاندماج مجددا..

