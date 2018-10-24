الصدر ينتقد التصويت السري ويهاجم لوبيات برلمانية محتملة

وسط الأنباء المتداولة عن "لوبيات برلمانية" قد تتشكل لتصوت تصويتاً سرياً ضد التشكيلة التي يفترض أن يقدمها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، مساء الأربعاء أمام البرلمان العراقي، ألمح الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى أنه ضد تلك الأشكال من التصويت أو اللوبيات.



وقال في وقت مبكر، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إنه ضد "التصويت السري"، كما كرر موقفه من معارضته للأسماء والوجوه القديمة، وهو ما أكده بدوره عبد المهدي خلال تقديمه للبرنامج الحكومي الثلاثاء.

كما أكد أن الشعب العراقي تواق إلى إصلاح النظام، مناشداً الإتيان بحكومة تكنوقراط يشرف عليها الرئيس المكلف من دون ضغوط من الأحزاب والكتل.



إلى ذلك، طالب كافة الكتل البرلمانية برفع اليد والكف عن ممارسة الضغوط على عبد المهدي.



يذكر أن رئيس الوزراء المكلف كان قدم، الثلاثاء، برنامجه الحكومي، متقدماً بالشكر إلى تحالف سائرون والنصر والحكمة والفتح، لإعطائه حرية اختيار الوزراء وفقاً لاستحقاقهم الانتخابي، وترشيح العناصر الكفوءة.



في حين أفادت أنباء عن ضغوط تمارس من قبل عدد من النواب من أجل توزير أسماء من البرلمان الحالي.