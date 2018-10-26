العراق: سنوقف نقل النفط لإيران التزاماً بعقوبات أميركا

قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي اليوم الجمعة إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على جارته.



وأبلغ المصدران رويترز أن العراق يصدر حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.



وقالا إن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر تشرين الأول مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية. وأضافا أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا ووزير النفط.



وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، قد صرح بقيام جهات بتهريب #النفط من منطقة طوزخورماتو إلى #ايران.



وأفاد الزاملي أن هذه الجهات محسوبة على الحكومة العراقية وبعض القيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تسعى لاستغلال الوضع الأمني من أجل مصالح شخصية.