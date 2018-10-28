تعزيزات من ميليشيا الحشد إلى الحدود العراقية السورية

أعلن قائد ميليشيات "الحشد" لمحور غرب الأنبار، السبت، عن تعزيز قوات الحشد تواجدها على الحدود العراقية السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال قائد الميليشيا في تصريح لموقع "الحشد"، إنه "خلال اليومين الماضيين ونتيجة لسوء الأحوال الجوية تعرضت نقاط الديمقراطي السوري لهجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية وعلى أثرها انسحبت تلك القوات للخلف مما سبب فراغ على الحدود السورية".

وأضاف أنه "تم إحراق تلك النقاط وشهدنا انسحاب قوات سوريا الديمقراطية مع الأميركان كما أن هناك أوامر بغلق معبر الباغوز الذي كان يستخدمه الأميركان ويطل على الحدود السورية وذلك لخطورة الوضع الأمني في الحدود".

وأشار إلى "وجود تنسيق كبير بين قوات الحدود والجيش تحسباً لأي أمر طارئ.. ومن جانبنا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية السورية من خلال إسناد قوات حرس الحدود العراقية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد بإسناد قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية السورية".

