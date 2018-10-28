في نهاية ولايته.. العبادي يشكر العراقيين ويعتذر لهم

وجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، كلمة بمناسبة انتهاء فترة حكومته عبّر فيها عن شكره للعراقيين واعتذاره منهم حيال ما وصفه بالتقصير الحكومي غير المتعمد.

وقال العبادي في بيان، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: مع إنتهاء ولاية حكومتي، وتسليمي الأمانة إلى الحكومة الجديدة وفق قواعد التداول السلمي للسلطة، أتقدم بالشكر للشعب المجيد بالشكر للجهد في سبيل العراق وأمنه ووحدته وسيادته، ومعتذراً لكل تقصير غير متعمد، ولكل قصور بسبب الإمكانات والظروف القاهرة.

وأضاف العبادي أنه خلال تسلمه المسؤولية عام 2014 واجه تحديات هائلة كادت تعصف بالعراق ووجوده، وقد راهن الكثير على انهيار الحكومة مع وجود "داعش"، والوضع المالي الخانق وسيول النازحين وتفكك الدولة.

وبيّن رئيس "ائتلاف النصر" المنضوي في "تحالف الإصلاح والإعمار"، بأنه قد كسب الرهان بتضحيات الشعب وصبره، فتم تحرير الأرض وتوحيد الدولة، وتم الحفاظ على الإقتصاد من الإنهيار، وتم استعادة مكانة العراق.

وأوضح العبادي أنه حين استلامه السلطة مانت أجزاء كبيرة من أراضي العراقية تحت احتلال "داعش"، كما أن أسعار النفط كانت هبطت إلى دون 30 دولاراً للبرميل، وسط تفكك منظمات الدولة العسكرية والإدارية.

وأشار العبادي إلى دعمه للحكومة الجديدة، مؤكداً استمراره بالعمل السياسي من خلال مشروع النصر كمشروع سياسي وطني يضم كيانات ونخباً ومؤسسات مجتمعية مدنية.

مدير مكتب العبادي مديراً لمكتب عبدالمهدي

إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تعيين الدكتور نوفل أبو الشون مدير مكتب سلفه العبادي، مديراً لمكتبه وكالة مع كافة الصلاحيات المناطة بهذا المنصب.

وبحسب وثيقة التعيين التي حصلت عليها "العربية.نت"، إن مسؤوليات أبو الشون، ستكون مخاطبة الجهات الرسمية كافة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما خولت الوثيقة صلاحيات التعيين في مكتب رئيس الوزراء والبت في جميع قضايا الخدمة والانضباط والإحالة إلى التقاعد المتعلقة بموظفي مكتب رئيس الوزراء، مع صلاحيات توجيه أوامر الصرف المالية وفق القوانين النافذة.