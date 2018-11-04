أزمة نفوق الأسماك في العراق

ملايين الأسماك تطفو فوق سطح الماء في #نهر_الفرات عند مدينة المسيب شمال بابل، بعد أن ظهرت فيه وللمرة الأولى إصابات بمرض الغلصمة البكتيري ما خلف خسائر مادية جسيمة لمزارعي الأسماك.

نفوق الأسماك تسبب في خسائر بالملايين وأرجعه المزارعون والصيادون من سكان المنطقة لتلوث في نهر الفرات، محذرين من كارثة بيئية واقتصادية ان لم تتدارك الحكومة هذه الأزمة قبل فوات الأوان.

الحكومة عبر وزارة الصحة والبيئة شكلت فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في بابل وطرح سبل معالجتها بأسرع وقت ممكن.

أما وزارة الزراعة فكشفت أن التحقيقات جارية للكشف عن السبب الحقيقي وراء #نفوق_الأسماك في بابل. وأشارت إلى أنها لا تستبعد أن تكون القضية هي صراع بين مربي ومستوردي الأسماك، في محاولة السيطرة على سوق الأسماك.

مصادر محلية أشارت إلى أن حجم الأسماك النافقة هي مئات الأطنان، مبينة بأن الخسائر الناتجة عنها تقدر بملياري دينار عراقي، أي ما يعادل مليوني دولار.