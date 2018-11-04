إعادة طفلين عراقيين تركتهما أمهما في مخيم للنازحين بسوريا

أعلنت الخارجية العراقية أنها أعادت طفلين عراقيين إلى البلاد كانت أمهما قد تركتهما في مخيم للاجئين داخل الأراضي السورية



وقالت الوزارة إن الأخوين عباس وقيس وصلا العراق بعد متابعة قضيتهما من لحظة انتشار مقطع فيديو يناشدان خلاله بإرجاعهما إلى العراق.

واشارت الوزارة إلى أن تعاون الموظفين في سفارتي العراق في أنقرة ودمشق والقنصلية في إسطنبول، نجحوا في نقل الطفلين من شمال سوريا إلى تركيا ثم إلى بغداد، لتسليمهما إلى إحدى دور رعاية الأيتام بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وكان الطفلان قد تُركا في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية شمال شرقي سوريا وتركتهما أمهما ليبقيا وحيدين ..

