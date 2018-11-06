الموازنة على طاولة برلمان العراق..نينوى والبصرة غاضبتان

يعقد البرلمان العراقي جلسة الثلاثاء لمناقشة بنود الموازنة العامة، وسط توقعات بأن يرد البرلمان الموازنة إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليها.



وأثارت الموازنة المطروحة للعام المقبل، ردود فعل غاضبة خاصة الحصة المخصصة لمحافظة نينوى.



وهدد النائب عن المحافظة أحمد الجربا في تصريحات صحفية الاثنين، بأن المحافظة ستتنازل عن حصتها إذا حاولوا الإبقاء على الحصة المخصصة لها.



كما هدّد رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للحصول على حصة عادلة لمحافظة نينوى،



إلى ذلك، عبّرت محافظة البصرة، عن احتجاجها على ضعف الموازنة رغم أنها تضمن حوالي 80% من نفط العراق.



في حين كشفت مصادر حكومية أن رواتب عناصر ميليشيات الحشد الشعبي زادت بواقع 24% في موازنة الحكومة الجديدة.

