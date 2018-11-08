آخر "إبداعات" داعش.. حزام ناسف مهر للعروس الداعشية

سجونهم أقفاص، وبعض أساليب القصاص لديهم تفجير المخالفين بالصواريخ، فيما مهر العرائس "حزام ناسف"!

هذه نظرة من داخل غرف داعش القضائية وما خطته أيدي من يسمى بقضاتهم لتأطير حياة المنتمين إلى التنظيم قانونياً.

فقد قلب هذا التنظيم تقاليد المجتمعات، فارضاً قوانينه الخاصة، فحتى العبارات المحكية الشعبية استبدلها داعش بكلمات أخرى مناسبة له.

ولعل الأفظع ما ابتكره من فظائع في عقود الزواج، لا سيما المهر الذي حدده بحزام ناسف، في حين فرض على العروس الداعشية عباءة سوداء، بدل فستانها الأبيض.

ليس ذلك فحسب، فالتعليمات الصحية كانت من ضمن الكنوز الداعشية التي نكشت من أدراجهم، ولعل أبرزها منع التدخين. أما المخالف فتكسر أصابعه!

هذا غيض من فيض "فظائع" داعش التي تكشفت منذ أيام قليلة، ولا تزال من عدة مدن في العراق.