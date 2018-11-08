عبد المهدي: تم اختيار 5 وزراء من المرشحين المستقلين

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اختيار خمسة وزراء من الأربعة عشر الذين تم التصويت عليهم من المرشحين المستقلين المتقدمين عن طريق الترشيح المباشر.



ووصف بيان لرئاسة الحكومة الأربعاء إرسال السير الذاتية للمرشحين بأنها ظاهرة جيدة، يمكن الاستفادة منها في اختيار وزراء أكفاء حسب الحاجة دون أعباء مالية إضافية.



وتابع البيان قائلاً إنه تم توجيه الوزارات بالتواصل والتعاون والاستفادة من المتقدمين عبر قنوات الترشيح المباشر كأشخاص وكأفكار خصوصا الحاصلين على درجات عالية في التقييم

