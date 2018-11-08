300 داعشي من سوريا إلى العراق.. لتنفيذ عمليات إرهابية

أعلن سعيد مموزيني، المسؤول الإعلامي لفرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، أن أكثر من 300 داعشي حتى اللحظة، دخلوا إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا، مضيفاً أن هؤلاء قاموا بعدد من العمليات الإرهابية.

وكشف في تصريحات الأربعاء، أن إرهابيي #داعش يعودون بشكل يومي على شكل مجاميع إلى الأراضي العراقية، واصفاً الأوضاع في المدينة بالسيئة، لا سيما في ظل مخاوف من عودة ظهور داعش في #الموصل ، بشكل أخطر من السابق وتنفيذ عمليات تفجير وخطف المواطنين.

كما لفت إلى أن هناك تعتيما إعلاميا على الأمر، مؤكداً توجه العديد من أهالي الموصل إلى اقليم #كردستان ورفضهم العودة خوفاً من سقوط الموصل مرة أخرى بيد الإرهابيين.