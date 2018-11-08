5 قتلى بأول هجوم في الموصل منذ طرد داعش

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون، الخميس، بعدما انفجرت سيارة ملغمة قرب مطعم في مدينة الموصل شمال العراق، وفق مصادر طبية.



وانفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم في الموصل، مساء الخميس، في أول هجوم من نوعه منذ أن استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم #داعش، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.



ومع أن القوات العراقية طردت "داعش" من كل المناطق الحضرية التي كان يسيطر عليها، إلا أن التنظيم المتطرف ما زال يحتفظ بخلايا سرية في أنحاء عدة من العراق، لا سيما في المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع #سوريا، إضافة إلى غرب الموصل.