الجيش الأميركي يعلن مقتل 50 مسلحا من عناصر داعش

أعلن الجيش الأميركي أن عدداً من عناصرِه بالمشاركة مع القوات العراقية قتلت أكثر من خمسين مسلحا تابعا لداعش، بينهم خمسة عشرة قياديا و أكثر من ثلاثين مسلحا آخرين، في عملتين عسكريتين شمال العراق الشهر الماضي.



هذا وعادت طائرات التحالف الدولي إلى قصف مواقعَ لتنظيم داعش في الشمال العراقي بعد انتشارِ معلومات عن نشاطٍ متزايد ٍ للتنظيم في المناطق ِ الجبلية حول المدينة لأول مرة منذ استعادةِ الموصل وطردِ التنظيم منها.



