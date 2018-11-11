العراق.. فقدوا في الحرب وظهروا بالسجون

تطالب عائلات 15 شخصاً فقدوا أيام الحرب العراقية ضد تنظيم داعش بمعلومات عن أبنائها بعد ورود تقارير عن وجوهم في معتقلات حكومية.



فقبل عامين كانوا في عداد الموتى، لكن عائلاتهم اكتشفت أن أبناءها ما زالوا على قيد الحياة ويقبعون في سجون حكومية.



وكشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وجود أكثر من 15 حالة لعائلات وجدت أن أبناءها الذين فقدوا أيام الحرب ما زالوا أحياء في معتقلات تابعة للحكومة العراقية، حيث اعتقلتهم القوات العراقية بتهم انتمائهم إلى داعش.



إلا أن العائلات تؤكد أن أبناءها اعتقلوا عند داعش بين 2012 و2014 بتهم التعاون مع الحكومة العراقية.



وبعد استعادة الموصل اعتقلتهم القوات العراقية لاعتقادهم بأنهم ينتمون إلى داعش وذلك بحسب المرصد الذي نقل عن عائلات المفقودين أن أبناءها لا ينتمون إلى التنظيم كما تدعي السلطات العراقية، مطالبة بضرورة الإفصاح عن معلومات عنهم أو إخضاعهم لمحاكمة عادلة، لا أن تبقيهم في السجون وتخفي مصيرهم.



ويوجد أكثر من ألف وثلاثمئة مفقود في مدينة الموصل فقط، فقدوا خلال العمليات العسكرية التي جرت في المدينة ضد داعش.



وقال المرصد إن العراق يعد طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة للقضية يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية.