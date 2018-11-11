15 عائلة موصلية تعثر في سجون الحكومة على أبناء فقدتهم

تطالب عائلات 15 شخصا فقدوا أيام الحرب العراقية ضد داعش بمعلومات عن أبنائها بعد ورود تقارير عن وجوهم في معتقلات حكومية حيث اعتقلتهم القوات العراقية بتهم انتمائهم إلى داعش



هذا ما كشف عنه تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن وجودعائلات وجدت أن أبنائها الذين فقدوا أيام الحرب لازالوا أحياء في معتقلات تابعة للحكومة العراقية...



إلا أن العائلات تؤكد أن أبنائها اعتقلوا عند داعش بين 2012 و 2014 بتهم التعاون مع الحكومة العراقية...



وبعد استعادة الموصل اعتقلتهم القوات العراقية لاعتقادهم بأنهم ينتمون إلى داعش...وذلك بحسب المرصد الذي نقل عن عائلات المفقودين أن أبنائها لا ينتمون إلى التنظيم كما تدعي السلطات العراقية، مطالبة بضرورة الإفصاح عن معلومات عنهم.. أو إخضاعهم لمحاكمة عادلة لا أن تبقيهم في السجون وتخفي مصيرهم..



ويوجد أكثر من ألف وثلاثمئة مفقود في مدينة الموصل فقط، فقدوا خلال العمليات العسكرية التي جرت في المدينة ضد "داعش".



وقال المرصد أن العراق يعد طرفاً في الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، مشيرا إلى أن قبول الحكومة بتجاهل القضية يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية...