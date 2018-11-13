العراق.. مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح في الأنبار

ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا بمحافظة الأنبار العراقية عندما هاجم مسلحون منزل ضباط بالحشد العشائري السني.

وقتل النقيب مشعان حزماوي وثمانية أشخاص آخرون بعد أن اقتحم المسلحون منزله قرب حي الكرمة على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق الفلوجة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المصادر الأمنية قالت إن تنظيم داعش يقف وراءه.

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن عددا صغيرا من المسلحين لا يزال يعمل في المنطقة ويمكنه شن هجمات متفرقة.

والحشد العشائري شبكة من المسلحين السنة الذين يساندون الحكومة في حربها ضد داعش.