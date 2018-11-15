بعد 28 عاما..بغداد تعيد للكويت أرشيف الإذاعة والتلفزيون

أعلنت بغداد الأربعاء تسليمها #الكويت ثلاثة أطنان من أرشيفها الخاص بالإذاعة والتلفزيون والذي تم الاستيلاء عليه إبان الاجتياح العسكري العراقي للكويت قبل نحو 28 عاماً.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "وكيل الوزارة السفير حازم اليوسفي سلّم الجانب الكويتي المحفوظات والأرشيف، التزاما وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار رقم 2013 الخاص بتسليم العراق للمحفوظات والأرشيف الكويتي".



وأوضحت أن "الأرشيف يتألف من 28 صندوقاً بوزن ما يقارب ثلاثة أطنان".



وأشار إلى أن "ما تم عمله يأتي إيماناً والتزاماً من قبل جمهورية العراق بمبادئ حسن الجوار مع دولة الكويت وكذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن".



وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن "السلطات العراقية بذلت جهوداً كبيرة في عملية تجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية حيث كان أغلبها متفرقا في المدن والمحافظات والجامعات والمكتبات العراقية".



وكان نظام صدام حسين قد استولى على تلك الممتلكات والمواد الأرشيفية خلال غزوه للكويت عام 1990، واحتلالها لعدة أشهر قبل أن تخرج القوات العراقية تحت وطأة حملة عسكرية دولية عرفت باسم "حرب الخليج الأولى"، وهو ما تسبب بانقطاع العلاقات تماماً بين البلدين.



واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.