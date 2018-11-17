أميركا: استئناف تصدير نفط كركوك خطوة لكبح صادرات إيران

اعلنت الخارجية الأمريكية أن استئناف صادرات خام نفط كركوك يعتبر خطوة مهمة في مسعى لكبح صادرات إيران النفطية



كما أبدى بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش ترحيبه بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق مبدئي على استئناف تصدير نفط كركوك واصفا اياه بالتقدم الملحوظ.

يأتي هذا في اعقاب استئناف العراق للصادرات النفطية من الحقول في كركوك بعد أكثر من عام على توقفها بسبب مشكلات مع حكومة إقليم كردستان.

وأوضحت وزارة النفط العراقية انه من المقرر بدء تصدير من 50 ألفا إلى 100 ألف برميل من النفط يوميا من خلال خط أنابيب يمر عبر المناطق الكردية إلى تركيا.



