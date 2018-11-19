العراق ينفي إجراء "وساطة" بين السعودية وإيران

نفت الرئاسة العراقية، الاثنين، أن يكون العراق يلعب دور الوساطة بين السعودية وإيران.



ونشرت الرئاسة، على موقعها الإلكتروني، "نفياً وتوضيحاً" لخبر نشرته وسائل إعلام بأن "إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني".



ونفت الرئاسة الخبر، وشددت على "ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة".



وأضافت: "فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية، برهم صالح الأخيرة، فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته من أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة".



ونقل البيان عن الرئيس تأكيده أن "العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى".



واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العراقي خلال زيارة قام بها للمملكة، وتركزت المحادثات على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.



وكان صالح زار الرياض أمس قادماً من العاصمة الإيرانية طهران، في ختام جولة في المنطقة شملت الأردن والكويت والإمارات وإيران.