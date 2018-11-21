الصدر: الموصل في خطر وخلايا الإرهاب تنشط

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن مدينة الموصل في خطر، مؤكداً أن خلايا الإرهاب تنشط.



واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر" أن أيادي الفاسدين تنهش. يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" أواخر شهر آب 2017.

ومن جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان العراق لن يسمح باية أملاءات أميركية تخص أي ملف بما فيه العقوبات على ايران.



واعتبر عبد المهدي في جلسة جمعته بالنخب العراقية أن أميركا تريد أن تفرض عقوبات، هذا أمر يعنيها، ولسنا أيضاً جزء من أي عدوان على دولة أخرى, مشيراً الى أنهم ليسوا جزءً من الخلافات ولا من العقوبات.



