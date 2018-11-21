الصدر يحذر: الموصل في خطر

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن مدينة الموصل العراقية في خطر، مؤكداً أن خلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنشط.



وذكر الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "الموصل في خطر فخلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش".

يذكر أن مدينة الموصل شهدت، خلال الفترة الماضية، تفجيرين بواسطة سيارات مفخخة استهدفت المدنيين.



وكان قائد عمليات محافظة نينوى، اللواء نجم الجبوري، قد أعلن، في وقت سابق، عن عدم استعداده بتسليم زمام أمن المحافظة إلى أي جهة.



وتساءل الجبوري، خلال اجتماع بحضور محافظ الموصل، نوفل العاكوب، وكبار ضباط المحافظة، عن مدى استعدادهم تسليم رتبهم وترك المدينة، في إشارة إلى موقف ضباط وزارتي الداخلية والدفاع عام 2014 إبان اجتياح تنظيم "داعش" للموصل الذين تركوا ملابسهم العسكرية وفروا من المحافظة.

كما أضاف أن على جميع الضباط دعم معنويات جنودهم ومقاتليهم وعدم ترويع الأهالي، رغم الخروقات التي تستهدف النيل من تلك المعنويات.



يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عن تحرير الموصل، آخر مدينة احتلها "داعش"، والانتهاء من العمليات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنها لم تحسم حتى الآن أي من ملفات إعادة إعمار المدن المحررة أو إعادة العوائل النازحة إلى مدنها.