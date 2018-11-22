العراق.. تحالف "الفتح" يدرس تولي الأعرجي الداخلية

كشفت مصادر للحدث أن أعضاء في تحالف الفتح يدرسون طرح اسم قاسم الأعرجي لمنصب وزير الداخلية العراقية لولاية ثانية، وذلك في حال استمرار الخلافات حول المنصب.

وأشارت المصادر إلى أن الأعرجي قد يواجه رفضاً من داخل تحالف البناء تحديداً من جناح نوري المالكي، لكنه يبقى مرشحا مقبولا من غالبية الأطراف داخل التحالف وخارجه.

أما فيما يتعلق بحقيبة الدفاع فقد تحدث نواب في تحالف المحور السني عن نيتهم طرح أسماء كل من طالب شغاتي وعبد الغني الاسدي وعبد الوهاب الساعدي.

وقال عضو في مجلس النواب عن تحالف المحور إن 67 نائباً سنياً داخل وخارج التحالف، يؤيدون شغل أحد القادة العسكريين الثلاثة منصب وزير الدفاع، لما يتمتعون به من خبرة عسكرية طويلة، إضافة إلى مساهمتهم بشكل رئيس في تحرير المحافظات السنية من سيطرة #داعش.