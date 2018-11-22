العراق.. مقتل طلاب بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية، الخميس، أن 3 تلاميذ على الأقل قتلوا وأصيب 6 أشخاص عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من مدينة الموصل بشمال العراق .

وأضافت الشرطة أن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من حافلة تقل التلاميذ، وهم في المرحلة الثانوية، في منطقة الشورى جنوبي الموصل.

وشهدت المدينة، التي استعادتها القوات العراقية العام الماضي من تنظيم #داعش ، العديد من التفجيرات خلال الشهور القليلة الماضية.

وأدى أحد الانفجارات إلى مقتل ستة أشخاص في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتهم مسؤولون أمنيون عراقيون "خلايا نائمة" من داعش بتنفيذ هجمات في مدينة الموصل ومحيطها.

ويشن مقاتلو التنظيم حملة خطف وقتل وتفجيرات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.