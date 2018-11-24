العراق.. تشكيل خلية أزمة لمواجهة السيول

شكلت حكومة عادل عبدالمهدي في العراق، خلية أزمة لإنقاذ المتضررين من السيول الجارفة التي ضربت فجأة عدة مناطق، وخلفت 10 قتلى على الأقل. عبدالمهدي وجه باستخدام المروحيات والآليات الثقيلة في عمليات الإنقاذ، بينما طالب نواب عراقيون، إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة.

فيبدو أن حكومة عادل عبدالمهدي في العراق تواجه تحدياً جديداً بسبب الأمطار والسيول الجارفة.

رئيس الوزراء العراقي شكل خلية الأزمة لمتابعة الأوضاع في منطقة الشرقاط ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية.

السيول أغرقت نحو 800 منزل ودمرت مدارس، وأسقطت جسر الحورية القريب من قرية الحورية بقضاء الشرقاط، حيث يعيش 5 آلاف نسمة. الأهالي في هذه المنطقة تطوعوا لإنقاذ العائلات العالقة، والتي داهمتها السيول فجأة، في واحدة من أسوأ الاضطرابات الجوية التي شهدها العراق.

عادل عبدالمهدي، الذي أمر الجيش بتقديم الدعم واستخدام المروحيات والآليات الثقيلة لإنقاذ المحاصرين في المناطق المتضررة، يواجه مطالب نواب في البرلمان العراقي تدعو لإعلان المناطق المتضررة من الأمطار مناطق منكوبة.