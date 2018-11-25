زلزال عنيف يضرب إيران ويشعر به سكان المدن العراقية

أفادت الأنباء بأن زلزالا عنيفا بقوة 6.3 درجات ضرب #منطقة_إيلام على حدود إيران مع العراق.

وأكدت المعلومات أن #زلزال_إيلام في إيران شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

أفادت الأنباء بأن زلزالا عنيفا بقوة 6.3 درجات ضرب #منطقة_إيلام على حدود إيران مع العراق.



وأكدت المعلومات أن #زلزال_إيلام في إيران شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية أخرى.



وبحسب هيئة أنواء الجوية العراقية أن مركز الزلزال كان شمال غرب إيران، وشعر به معظم المحافظات العراقية.



فيما لم يذكر أيا من المصادر الرسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية ناتجة عن هذا الزلزال حتى اللحظة.



يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأسبوع الماضي تغيرات جيلوجية، حيث شهد عواصف رعدية وأمطار ولدت سيولا وفيضانات، أدت إلى وفاة 21 شخصاً بحسب وزارة الصحة العراقية.



يذكر أن مخيمات النازحين المنتشرة في شمال نينوى وصلاح الدين هي الأكثر تضرراً وفقاً للإحصائيات المتوفرة.



وحذرت هيئة الأنواء الجوية في بيانها، من احتمال عودة الهزات الارتدادية في الساعات القادمة.