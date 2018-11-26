برلمان العراق ينتظر.. لا إشعار من عبد المهدي للتصويت

أعلن محمد سلمان، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي الاثنين أنّ البرلمان لم يتلقّ بعد أي إشعار من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يخص قدومه لتكملة التشكيلة الوزارية، والتصويت على مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية دون معرفة مصير وزارتي الدفاع والداخلية موضوعي الخلاف.

في الموازاة، رجّح نائب عن تيار الحكمة تقديم عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الثمانية سلة واحدة، فيما قالت مصادر في تحالف الفتح إنّ عبد المهدي وضع مرشحاً بديلاً لتسلّم الداخلية إن رُفض مجددا فالح الفياض المدعوم من تحالف العامري ـ المالكي

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا الأسبوع الماضي إلى جلسة اليوم لاستكمال عملية التصويت على بقية وزراء الحكومة الجديدة دون معرفة مصير وزارتي الدفاع والداخلية موضوعي الخلاف .

وفي 25 أكتوبر الماضي صّوت البرلمان على منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 ، في حين رفضت بعض القوى السياسية التصويت على مرشحي عبد المهدي الـ8 بسبب خلافات سياسية، أبرزهم وزيري الدفاع والداخلية.

يذكر أن عضو في تحالف "الفتح"، كشف إمكانية المساومة وطرح مرشح بديل عن فالح الفياض، في حال الإصرار على رفض توليه حقيبة الداخلية، في جلسة البرلمان المقبلة. وقال عضو التحالف، مهدي، تقي في تصريح صحافي، إن الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن تحالف الفتح وضع مرشحا بديلا في حال عدم تمكن الفياض من تسلم الداخلية.







