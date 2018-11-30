العراق.. صدام حسين قد يطيح بمرشح لحقيبة الدفاع

طالبت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث بشمول المرشح لحقيبة وزارة الدفاع العراقية فيصل الجربا بإجراءاتها، إضافةً إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي.

وقالت الهيئة إنه تم تدقيق أولويات فيصل الجربا، وتبين أنه كان ضابطا عسكريا في الحرس الجمهوري.

وكشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة.

وأشارت إلى أن الربيعي قدم إقرارين خطّيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة. وطالبت هيئة المساءلة، مجلس النواب بإجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك.