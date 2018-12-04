جلسة حاسمة لبرلمان العراق اليوم.. وبحث في الوزرات الشاغرة

يعقد البرلمان العراقي جلسة حاسمة اليوم الثلاثاء لاستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي.

وكانت مصادر إعلامية كشفت الاثنين أن عبد المهدي سيقدم اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا مرشحا لحقيبة الدفاع.

وتهدد أزمة غياب التوافق على مرشحي الحقائب الشاغرة المستمرة منذ أسابيع حكومة عبد المهدي مع استمرار المطالب المتناقضة للكتل السياسية

ويدور الخلاف الأبرز حول حقيبتي الدفاع والداخلية بين كتلة البناء المصرة على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وكتلة الإصلاح التي ترفض ترشيحه.

بينما يواصل رئيس الجمهورية برهم صالح لقاءاته مع الأحزاب والكتل السياسية حيث التقى في وقت سابق فالح الفياض في مسعى لحل الأزمة.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة ضرورة الإسراع في استكمال تشكيلة الحكومة، داعيا الأطراف كافة للنظر إلى المصلحة الوطنية.