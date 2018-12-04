4 آلاف جثة تحت أنقاض الموصل.. وأكثر من 850 لأطفال

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، الإثنين، أنه تم انتشال 4 آلاف و657 جثة من تحت الأنقاض في مدينة #الموصل مركز محافظة #نينوى منذ استعادتها من تنظيم "داعش"، وحتى السادس من نوفمبر الماضي.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان أن فرق الدفاع المدني انتشلت 2665 جثة معلومة الهوية، و1992 أخرى مجهولة الهوية.

وأشار إلى أنه بين الجثث، 851 تعود لأطفال معلومي الهوية.

كما لفت إلى أن "خطر وجود العديد من الألغام والعبوات والمخلفات الحربية يمثل عائقًا كبيرًا أمام عودة العديد من العوائل إلى دورها".

وطالب الحكومة العراقية برفع المخلفات الحربية، ووزارة الصحة بإكمال متطلبات فحص الحمض النووي، وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية.

يذكر أن القوات العراقية استعادت مدينة الموصل من "داعش" في أغسطس/آب 2017؛ بعد تسعة أشهر من الحرب الطاحنة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي على نطاق واسع.

