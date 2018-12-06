العراق.. جلسة البرلمان تخلو من التصويت على الكابينة الوزارية

اعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي ان جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم سيخلو من التصويت على الكابينة الوزارية ولا سيما فيما يتعلق بالوزاراتِ الشاغرة ِ في حكومة عادل عبد المهدي.



واوضح بيان مجلس النواب أن جدول اعمال جلسة مجلس النواب يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب إضافة الى عرض مشاريع القوانين التي لم تشرع في الدورة السابقة"، وأوضحت ان الجلسةَ ستشهد تشكيلَ لجنة تحقيقية بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكهرباء.

