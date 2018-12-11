العبادي: أطراف عدة تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية

أوضح رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي خلال مقابلة مساء الاثنين، مع قناة الحدث، أن هناك صراعا حصل خلال وبعد الانتخابات النيابية، متهماً بعض القوى السياسية بالسعي لإيصال العراق إلى طريق مسدود عبر التلويح بالتصعيد الأمني والعمل من أجل عدم التجديد له في منصب رئاسة الوزراء.



وأشار العبادي إلى أن أطرافا عدة كانت متدخلة في الشأن العراقي، مضيفا أن تلك التدخلات أثرت على تشكيل الحكومة، وأدت في النهاية إلى التخوين، الذي اعتبره العبادي غير مقبول، ودليل ضعف.



إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة السابق، في ذكرى مرو سنة على هزيمة داعش، عن تفاصيل تلك الهزيمة والأعمال القتالية التي أدت إلى ذلك.



