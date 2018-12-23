حزب الله العراق: مستعدون للمشاركة بحماية الكرد في سوريا

كشف الناطق العسكري باسم ميليشيات حزب الله العراقي، جعفر الحسيني، عن استعدادهم للمشاركة مع جيش النظام السوري في حماية الكرد على الحدود بعد إعلان الانسحاب الأميركي.

ولفت الحسيني خلال مداخلة تلفزيونية السبت إلى أن خروج الأميركيين من سوريا كان أمرا متوقعاً، مضيفاً "أنهم على تواصل مع قيادات كردية لم تكن تنسق مع الأميركيين في سوريا".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن الأربعاء الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، بعد هزيمة داعش.

في المقابل، أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن تخوفها من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى اطلاق يد تركيا في الشمال السوري.

