عبد المهدي يلمح إلى نشر قوات عراقية داخل سوريا

فتح الانسحاب الأميركي من سوريا على ما يبدو شهية الدول المحيطة سعيا لاقتسام التركة الأميركية، إلى جانب تركيا سارع رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي لاعتبار أن بلاده قد تنشر قوات داخل سوريا لحماية العراق من التهديدات على طول حدوده.



واعتبر عبد المهدي أن كل الخيارات مطروحة لضمان مكافحة تسلل مسلحي تنظيم داعش محذرا من استغلال التنظيم للانسحاب الأميركي مؤكدا عدم تلقيه أي طلب أميركي بالانتشار داخل سوريا وبأن أي قرارا سيتخذ بالتشاور مع أصدقائه وجيرانه.



ويحتفظ العراق بقوات داخل سوريا بالفعل في مناطق سيطرة النظام وإن كانت تلك القوات غير رسمية عبر ميليشيات الحشد التي تقاتل إلى جانب قوات النظام منذ سنوات



تصريحات قد تزيد المشهد الاقليمي تعقيدا لا سيما وأن الجيش التركي لا ينفك يعزز من قواته على طول الحدود مع سوريا استعدادا لعملية تبدو منبج بريف حلب فاتحة لها على أن تطال كذلك وفقا لمسؤولين أتراك مناطق نفوذ قوات الحماية الكردية شرق الفرات وهي عملية تقول أنقرة بأنها ستستهدف بقايا تنظيم داعش أيضا



