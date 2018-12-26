الخلاف حول سنجار وإدارتها يتجدد بين بغداد وأربيل

طالبت الإدارة المحلية لقضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة غير الشرعية في القضاء، وعودته إلى إقليم كردستان.



قائممقام القضاء محما خليل اعتبر أن سنجار جزء من إقليم كردستان وأن االانضمام إليه أمر دستوري وقانوني وحق لسكان القضاء، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للعمل على إعادة النازحين وسحب الميليشيات وتطبيق المادة مئة وأربعين من الدستور.

