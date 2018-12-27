ميليشيا النجباء بالعراق: زيارة ترمب لن تمر دون عقاب

هددت الميليشيات المحسوبة على إيران في العراق بالرد على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعراق، مساء الأربعاء، وقالت عصائب أهل الحق وحركة النجباء أنّ زيارة الرئيس الأميركي إلى قاعدة عين الأسد في الانبار لن تمر دون عقاب.

كما حذرت ميليشيا حركة النجباء أنها لن تسمح أن يصبح العراق قاعدة أميركية لتهديد دول الجوار، مطالبين الحكومة العراقية بطرد القوات الأميركية من البلاد، على اعتبار وجودها على الأراضي العراقية يعتبر مساساً بسيادة البلاد.

ودعا صباح الساعدي، رئيس كتلة الاصلاح والإعمار النيابية، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة موضوع تواجد القوات الأميركية في العراق.

وكان مسؤول عراقي قد كشف عن قيام الجيش الأميركي بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين غربي العراق، على مقربة من الحدود السورية. وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من قرار الرئيس ترمب بَدء سحب قوات بلاده المنتشرة في سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان الدليمي قوله إن القاعدة الأولى أُنشئت شمالي ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم على حدود سوريا، والذي يقع على بعد 360 كيلومتراً غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، فيما أنشئت القاعدة الثانية إلى الشرق من مدينة الرطبة، على بعد 310 كيلومترات غرب الرمادي، قرب الحدود مع سوريا.