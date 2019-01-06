قوة عسكرية أميركية تتجول في بغداد

تجول نائب القائد العسكري للقوات الأميركية في العراق بصحبة قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، في شارع المتنبي الثقافي وسط بغداد حسب ما أظهرته صور تم تداولها على مواقع التواصل.

وقد أثارت هذه الجولة جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، لا سيما أنها تتزامن مع احتفالية الذكرى الخامسة لخروج القوات الأميركية من العراق التي نظمها تحالف البناء، لتطرح تساؤلات عن طبيعة تلك القوة، خاصة أنها مسلحة وخارج القواعد الرسمية وترافقت مع تحليق للطيران لحماية الجنرال الأميركي.

كما طالبت كتلة سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، الحكومة بإعطاء توضيحات، واصفة الجولة بالخرق الجديد للسيادة العراقية.

من جانبها، أصدرت السلطات الرسمية بياناً قالت فيه إن القوات العراقية وقوات التحالف رافقت صحافية أجنبية تعد تقريراً ميدانياً، أما القوات الأميركية فواكبت الجولة ولم تكن بمهمة عسكرية.