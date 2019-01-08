اتهام لأربيل بإجبار أطفال على الاعتراف بانتمائهم لداعش

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الثلاثاء حكومة إقليم كردستان العراق بتعذيب أطفال محتجزين لديها لإجبارهم على الاعتراف بانتمائهم إلى تنظيم داعش.



وقالت المنظمة في بيان إن "16 طفلا متهمون بالانتماء إلى تنظيم داعش، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من الأسايش (قوات الأمن الكردية) خلال التحقيق، بالضرب بأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وقضبان حديدية".



وأضافت: "لم يتمكن معظم هؤلاء من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها".



وقالت جو بيكر المسؤولة في قسم حقوق الطفل في المنظمة في تقرير نشر الثلاثاء: "رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة".



وطالبت المنظمة السلطات الكردية بـ"إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عنه"، مشيرة إلى اعتقال 63 طفلا بتهم تتعلق بالإرهاب في مركز يقع في أربيل، تمت زيارته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



لكن ديندار زيباري مستشار الشؤون الدولية لحكومة إقليم كردستان رفض هذه الاتهامات، وقال لوكالة "فرانس برس" إن "المنظمة لم تزر بأي شكل من الأشكال هذه الأماكن".



وأضاف: "لم يعتقل أحد بدون قرار أصدرته المحكمة، وحتى بعد الاعتقال يتم التعامل معهم وفق القانون".



ونقل تقرير المنظمة عن فتى في الـ14 قوله للمحققين: "قلت لهم إنني لم أكن عضوا في تنظيم داعش، لكنهم ردوا علي: لا، عليك أن تقول ذلك".

وأكد التقرير أنه "بعد عملية تحقيق وتعذيب استمرت ساعتين، وافق الفتى على الاعتراف بذلك.



وفي مقابلات أجرتها المنظمة مع 23 ولداً، قال أربعة منهم إنهم تلقوا تهديدات بالتعذيب، فيما تعرض 16 آخرون "للتعذيب على أجسادهم بأنابيب بلاستيكية وأسلاك كهربائية وقضبان حديدية".



وأوردت المنظمة أن "العديد من هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لأيام عدة حتى اعترفوا".



وتابعت أن خمسة منهم على الأقل أكدوا لقضاة أنهم تعرضوا للتعذيب، لكن "القضاة تجاهلوا على ما يبدو تصريحاتهم".