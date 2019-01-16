رئيس وزراء العراق ينفي تسلم طلب أميركي بتجميد الميليشيات

نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أمس الثلاثاء، وجود طلب أميركي للعراق بتجميد ميليشيات وسحب السلاح منها.. مشددا على أن هذا الملف عراقي بحت.



وأكد عبدالمهدي، أن "الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح".



من جانب آخر، نفى عبدالمهدي أنباء تناولتها وسائل اعلام محلية عن وجود زيادة في أعداد القوات الأجنبية في العراق، وقال إن "الحديث عن زيادة القوات الأجنبية في العراق غير صحيح".



وكانت مصادر أفادت "للعربية" أن بغداد تسلمت قائمة بأسماء الميليشيات التي طلبت واشنطن تجميدها و سحب السلاح منها.



ومن بين الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري وكذلك كتائب حزب الله العراقي ولواء أبو فضل العباس, ومن ضمن القائمة ايضا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

