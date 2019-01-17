العراق.. مسرح محتمل للمواجهة الإيرانية الأميركية

يبدو أن الحرب بالوكالة هي العنوان العريض لأي مواجهة مرتقبة لإيران مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية.

وحسب تقرير المجموعة الذين نشر قبل أيام، يبقى العراق الخيار الأمثل للنظام الايراني لتوجيه صفعة للأميركيين بعد انسحابهم من الاتفاق النووي، ومحاصرته بالعقوبات.

وهو ما أكده مسؤول كبير في الأمن القومي الإيراني مع احتساب ارتباط الميليشيات الشيعية هناك بعلاقات وثيقة مع طهران فضلاً عن امتلاكهم خبرة في تلك الأراضي، والأهم أنه لا احتمالية لرد مباشر على حد قوله.

وبالتوازي، تؤجج الميليشيات الموالية لطهران الغليان مع انتقاداتها المتزايدة للوجود الأميركي في العراق.

فالحشد الشعبي والنجباء وقوات بدر تصف عمليات الاستطلاع الأميركية بالانتهاك للسيادة الوطنية، معتبرة إياها "محاولات لأخذ معلومات سرية أمنية"، لذلك منعتها من اكمال الاستطلاع في أكثر من منطقة، بحسب ما أفادت معلومات محلية الخميس.

وسياسيًا، تعتزم كتلة صادقون التابعة لميليشيا العصائب وكتل أخرى تشريع قانون يلزم الحكومة باخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، رافضة التحذيرات الأميركية التي تمس وجودها. وذلك في إشارة إلى القائمة التي سلمتها واشنطن لبغداد قبل أيام لتجميد سبع وستين ميليشيا وسحب السلاح منها.