ميليشيا الحشد تعزز قواتها على الحدود مع سوريا عقب هجوم منبج

على خلفية هجوم منبج أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي في العراق تعزيز قواتها على الشريط الحدودي مع سوريا في مناطق هجين وسوسة داخل الحدود السورية.

وأوضح قائد عمليات الأنبار لميليشيا الحشد "قاسم مصلح" في تصريحات صحفية أن تعزيز الانتشار على الشريط الحدودي يأتي تحسبا لأي طارئ.

من جانبه، أكد مجلس منبج العسكري أن التفجير الذي ضرب المدينة يثبت أن تهديد الإرهاب لا يزال قائما وأن الارهابيين ما زالوا قادرين على تنفيذ عملياتهم متوعدا بمواصلة محاربته ..

كما دعا المجلس الى تعزيز التنسيق مع التحالف الدولي ورص الصفوف لاحباط كل المؤامرات التي تستهدف إعادة الفوضى وضرب الأمن في المناطق التي خرجت عن سيطرة داعش وفق تعبير البيان ..







