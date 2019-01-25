داخلية العراق: لا صحة لنقل بيانات 9 ملايين مواطن لدول الجوار

نفت وزارة الداخلية العراقية المعلومات التي وردت في تقارير إعلامية حول نقل بيانات نحو تسعة ملايين مواطن عراقي صدرت لهم بطاقات وطنية الى إحدى دول الجوار.



كما شددت الداخلية العراقية على أن المعلومات التي وردت في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة موضحة أنه لا يمكن تحميل البيانات بشكل خارجي وأن حاسبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر من جدار ناري ذكي ما يمنع الولوج اليها وسحب أي معلومة منها.



