العراق: 4 قتلى إثر انفجارين منفصلين بمحافظة صلاح الدين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، إثر انفجارين في محافظة صلاح الدين بالعراق، بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي.

أفاد مصدر أمني بوقوع انفجارين منفصلين في مدينة شرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدین شمال بغداد صباح الأحد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية.

وأوضح مركز الإعلام الأمني في بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه، أن الاعتداءين المنفصلين في محافظة صلاح الدين، كانا بواسطة عبوتين ناسفتين، في منطقة مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي.

وأضاف البيان، أن الانفجار أدى إلى مصرع 4 من المدنيين وإصابة 10 آخرين بينهم بعض منتسبي الأجهزة الأمنية.

وكان مصدر أمني أبلغ العربية.نت أن عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق قرب قرية الخانوكة الواقعة جنوب مدينة الشرقاط، وأخرى انفجرت في ذات الموقع.

وأضاف المصدر، أن من بين القتلى والمصابين أفراداً من حماية مدير شرطة المحافظة، بالإضافة إلى أحد الإعلاميين الذي قتل إثر الإنفجار.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية سارعت بالوصول إلى موقع الانفجار، وقامت بتطويق المكان، فيما نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة والقتلى إلى دائرة الطب العدلي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.