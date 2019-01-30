ألمانيا: اعتقال 3 عراقيين خططوا لهجوم إرهابي

قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.



وأضاف في بيان "وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم".



وأوضحت النيابة أن الرجال الثلاثة، أحدهم يبلغ 36 عاماً والآخران 23 عاماً، كانوا يحضرون اعتداء بالمتفجرات من دون هدف محدد في هذه المرحلة، أو تعذّر تنفيذ ذلك بالسلاح الآلي أو بسيارة.

