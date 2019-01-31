نساء داعش حلقة الوصل بينهم وبين العالم الخارجي

عندما نتحدث عن جيوب داعش الأخيرة بالموصل يتعلق الأمر بمناطق نائية وجبلية يصعب الخروج منها والوصول إليها، فكيف يتنفس التنظيم في هذه الجيوب ويحصل على إمداداته؟ الإجابة: رئتا داعش في هذه المناطق النساء.. حلقة الوصل بينهم وبين العالم الخارجي.

تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال أورد أدلة من خلال حوار مع مدانات بمساعدة مقاتلي التنظيم وخبراء أمن وقضاة.

ومن المحجوزات، واحدة ضبط معها خمسة كيلوغرامات من الدقيق وأكياس معركونة وأجهزة حاسوب محمولة. أما التهمة التي تواجهها فهي نقل تلك الإمدادت لمقاتلي داعش.

مصادر أمنية أكدت للصحيفة ضبط عشرات النساء خلال نقل أسلحة أو مواد غذائية، وأن الدور الذي تلعبه النسوة شديد الخطورة، حيث يمثلن الأمل الأخير للتنظيم للبقاء على قيد الحياة في تلك المناطق.

مهمة ضبط النساء تبدو أصعب في المناطق السكنية إلا أن التحقيق معهن مهمة أكثر صعوبة، حيث كشفت مصادر قضائية لوول ستريت جورنال أن هؤلاء النسوة لا يعترفن بجرائمهن ويدعين إجبارهن عليها. ويقر أحد المحققين بأنهن يعمدن إلى البكاء ثم يدعين الإغماء، مؤكدا أنه يفضل التحقيق مع عشرة رجال على استجواب امرأة واحدة.