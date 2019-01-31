فيديو يثبت سرقة تركيا للنفط العراقي

هكذا تنهب خيرات العراق بلا رادع، على الملأ يعمل هؤلاء ليل نهار على سرقة النفط من أحد الأنابيب الممتدة من كركوك إلى تركيا.

الفيديو، لم يعرف زمانه ومكانه، لكنه يظهر أنابيب فرعية تتم من خلالها سرقة وتهريب كميات كبيرة من نفط كركوك المصدّر إلى ميناء جيهان التركي مرورا بإقليم كردستان ..

الفيديو شكل صدمة في الأوساط العراقية منذ أن كشفه النائب عن حركة التغيير الكردية، غالب محمد، الذي اتهم جهات تعمل تحت غطاء الحكومة التركية وأشخاصا متنفذين داخل العراق بهدر المال العراقي وسرقة واسعة لذهبه الأسود.

عمليات كهذه لا تبدو سهلة أو بدائية، حسب النائب محمد، بل تتطلب أشخاصا ذوي خبرة يعملون بحماية من دول مستفيدة..

الفيديو أصبح في عهدة الحكومة العراقية وأجهزة مخابراتها، بحسب النائب العراقي الذي ينتظر تحركا سريعا لوقف عمليات السرقة تلك.

منذ عودة تصدير النفط العراقي عبر أنبوب كركوك جيهان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو خط التصدير الأكبر لنفط العراق الخام، أطلقت جهات سياسية تحذيرات من عمليات تهريب النفط وبيعه إلى تركيا.