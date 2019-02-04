الرئيس العراقي: ترمب لم يطالبنا بتواجد عسكري لمراقبة إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يطالب العراق بتواجد عسكري أميركي لمراقبة إيران.



وأوضح قائلاً"إن القوات الأميركية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب".



وتابع "الحكومة ستنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأميركية ومهمتها".



جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها ترمب لقناة "سي بي إس" الأميركية الأحد، حيث أعلن أنه يرغب في الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق لمراقبة إيران.



وتابع "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".



وأضاف ترمب أن "الولايات المتحدة أنفقت مبلغا باهظا على إقامة قاعدة في العراق، ربما نحتفظ بها أيضا".

