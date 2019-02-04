حكومة العراق تدعو الكتل للتوافق على مرشحي الوزارات الشاغرة

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي الكتل السياسية للتوافق على مرشحي ثلاث حقائب وزارية لا تزال شاغرة بينها الدفاع والداخلية.



وحثا في بيان اثر اجتماع ثنائي على استمرار الحوار بين القوى السياسية لاختيار شخصيات مهنية لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة. وتقدم تحالف "البناء" المقرب من إيران، بمرشح لوزارة الداخلية، فيما تقدم ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي بمرشح لوزارة الدفاع. إلا أن التحالف الذي يقوده زعيم التيار الصدري يصر على ترشيح شخصيات مستقلة لشغل الحقيبتين.

